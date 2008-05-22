Смотри, как бесплатно скачать роботов
Otcfx_b-clock modified V3.2 - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор Otcfx_b-clock modified V3.2. Еще одна разновидность рекомендационнго индикатора.
Параметры:
BClockClr= Aqua;
ClksColor= Lime;
TDCOL= Aqua;
show.Bclk=true ;
myFont ="Arial Bold" ;
myFont2 ="Verdana Bold" ;
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8153
