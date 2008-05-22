CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Otcfx_b-clock modified V3.2 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5026
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Otcfx_b-clock modified V3.2. Еще одна разновидность рекомендационнго индикатора.

Параметры:

BClockClr= Aqua;
ClksColor= Lime;
TDCOL= Aqua;
show.Bclk=true ;
myFont ="Arial Bold" ;
myFont2 ="Verdana Bold" ;


Otcfx_b-clock modified V3.2

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8153

MVV_LinearRegression MVV_LinearRegression

Стандартный канал линейной регрессии и уровни поддержки/сопротивлнеия.

Triggerlines Shift Modified Triggerlines Shift Modified

Индикатор Triggerlines Shift Modified.

Priliv_s Priliv_s

Разворотный индикатор. Отображает 3 линии разного цвета, показывая скорость тренда на текущем, ближайшем большем и следующем большем ТФ.

BZ_TL_SkylineM BZ_TL_SkylineM

Автор утверждает, что пользователь может использовать данный индикатор, как внешний интерфейс для всех других показателей.