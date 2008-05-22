请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Otcfx_b-clock modified V3.2 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4215
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 Otcfx_b-clock modified V3.2。修改指标的另外一种样式。
参量:
BClockClr= Aqua;
ClksColor= Lime;
TDCOL= Aqua;
show.Bclk=true ;
myFont ="Arial Bold" ;
myFont2 ="Verdana Bold" ;
Otcfx_b-clock modified V3.2
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8153
BZ_TL_SkylineM
作者认为，用户可以使用该指标作为与其他所有指标的外部连接。TRAYLER+
建议智能交易使用追踪，在创建过程中添加 "图表定单管理"
Triggerlines Shift Modified
指标 Triggerlines Shift Modified。Digistoch-1
指标本身显示属性，并且以震荡为基础显示信号。