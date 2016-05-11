CodeBaseSeções
Otcfx_b-clock modificado V3.2 - indicador para MetaTrader 4

Indicador Otcfx_b-clock modificado V3.2. Uma outra versão do indicador recomendado.

Parâmetros:

BClockClr= Aqua;
ClksColor= Lime;
TDCOL= Aqua;
show.Bclk=true ;
myFont ="Arial Bold" ;
myFont2 ="Verdana Bold" ;


Otcfx_b-clock modificado V3.2

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8153

