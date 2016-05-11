Participe de nossa página de fãs
Otcfx_b-clock modificado V3.2 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1667
- Avaliação:
-
- Publicado:
Indicador Otcfx_b-clock modificado V3.2. Uma outra versão do indicador recomendado.
Parâmetros:
BClockClr= Aqua;
ClksColor= Lime;
TDCOL= Aqua;
show.Bclk=true ;
myFont ="Arial Bold" ;
myFont2 ="Verdana Bold" ;
Otcfx_b-clock modificado V3.2
