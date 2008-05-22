代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BZ_TL_SkylineM - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3359
等级:
(2)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

作者认为，用户可以使用该指标作为与其他所有指标的外部连接。 查看详情

参量:

myEntryTrigger =4;
myProfitTarget =10;
myStopLoss =7;
Shift =0;
myHourColor =DarkGray;
myStyle =STYLE_DOT;
ShowLables =false ;

BZ_TL_SkylineM


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8151

TRAYLER+ TRAYLER+

建议智能交易使用追踪，在创建过程中添加 "图表定单管理"

МТС "MoneyRain" МТС "MoneyRain"

在每笔盈利交易以后（如果在它之前有亏损交易），智能交易增加交易份额。

Otcfx_b-clock modified V3.2 Otcfx_b-clock modified V3.2

指标 Otcfx_b-clock modified V3.2。修改指标的另外一种样式。

Triggerlines Shift Modified Triggerlines Shift Modified

指标 Triggerlines Shift Modified。