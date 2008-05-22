BZ_TL_SkylineM

请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者认为，用户可以使用该指标作为与其他所有指标的外部连接。 查看详情
参量:
myEntryTrigger =4;
myProfitTarget =10;
myStopLoss =7;
Shift =0;
myHourColor =DarkGray;
myStyle =STYLE_DOT;
ShowLables =false ;
