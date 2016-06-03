コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Triggerlines Shift Modified - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
927
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータTriggerlines Shift Modified。

パラメータ:

int Rperiod=20;
int RperiodShift=0;
int LSMA_Period=20;
int LSMA_PeriodShift=0;


Triggerlines Shift Modified

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8142

Tickwatcher 2.0 Tickwatcher 2.0

各通貨ペア･各時間軸ごとに推奨値を表示するインジケータの一つです。

Tro_Mid Tro_Mid

買いシグナルと売りシグナルを出しますが、はたで見るほど楽ではありません。

MVV_LinearRegression MVV_LinearRegression

標準的な線形回帰チャネルとサポート/レジスタンスレベルを表示します。

StepByStep StepByStep

手動でバックテストを行うために必要な過去データの一歩ずつ歩みです。