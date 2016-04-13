CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Triggerlines Shift Modified - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1020
Ranking:
(5)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Triggerlines Shift Modified.

Parámetros:

int Rperiod=20;
int RperiodShift=0;
int LSMA_Period=20;
int LSMA_PeriodShift=0;


Triggerlines Shift Modified

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8142

MultiTimeFrame Indicator MultiTimeFrame Indicator

This indicator help you keep 3 different timeframes on the screen to see the price action clearly on both short term and long term without switching buttons.

Hidden StopLoss Hidden StopLoss

This library is made for experts that need to calculate StopLoss and TakeProfit without putting SL/TP points on the trade.

MVV_LinearRegression MVV_LinearRegression

Canal estándar de regresión lineal y niveles de soporte/resistencia.

StepByStep StepByStep

Repasando paso a paso los datos históricos para la prueba manual del trading.