Triggerlines Shift Modified - indicador para MetaTrader 4
Visualizaciones: 1020
- 1020
- Ranking:
-
Publicado:
Indicador Triggerlines Shift Modified.
Parámetros:
int Rperiod=20;
int RperiodShift=0;
int LSMA_Period=20;
int LSMA_PeriodShift=0;
Triggerlines Shift Modified
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8142
