Tro_Mid - MetaTrader 4のためのインディケータ

買いシグナルと売りシグナルを出しますが、はたで見るほど楽ではありません。

Tro_Mid

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8140

linreg linreg

超簡単、FX初心者のための役に立つインジケータです。最適化でも含まれています。

Digistoch-1 Digistoch-1

推奨指標をご紹介しています。ストキャスティックスをもとにして、売買シグナルを出します。

Tickwatcher 2.0 Tickwatcher 2.0

各通貨ペア･各時間軸ごとに推奨値を表示するインジケータの一つです。

Triggerlines Shift Modified Triggerlines Shift Modified

インディケータTriggerlines Shift Modified。