Индикаторы

Triggerlines Shift Modified - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор Triggerlines Shift Modified.

Параметры:

int Rperiod=20;
int RperiodShift=0;
int LSMA_Period=20;
int LSMA_PeriodShift=0;


Triggerlines Shift Modified

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8142

