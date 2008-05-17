Смотри, как бесплатно скачать роботов
Triggerlines Shift Modified - индикатор для MetaTrader 4
- 9108
Индикатор Triggerlines Shift Modified.
Параметры:
int Rperiod=20;
int RperiodShift=0;
int LSMA_Period=20;
int LSMA_PeriodShift=0;
Triggerlines Shift Modified
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8142
Tickwatcher 2.0
Еще один индикатор, показывающий рекомендации по каждой валютной паре и периоду.Tro_Mid
Показывает когда продавать, а когда покупать, но не все так просто.
MVV_LinearRegression
Стандартный канал линейной регрессии и уровни поддержки/сопротивлнеия.Otcfx_b-clock modified V3.2
Индикатор Otcfx_b-clock modified V3.2. Еще одна разновидность рекомендационнго индикатора.