Indikatoren

Triggerlines Shift Modified - Indikator für den MetaTrader 4

Indikator Triggerlines Shift Modified.

Parameter:

int Rperiod=20;
int RperiodShift=0;
int LSMA_Period=20;
int LSMA_PeriodShift=0;


Triggerlines Shift Modified

MVV_LinearRegression MVV_LinearRegression

Der Standard "Linear Regression Channel" und Unterstützung/Widerstand Niveaus.

TrendCapture TrendCapture

Eine primitive Expert Advisor, die aus seinen eigenen Fehlern lernt.

Tickwatcher 2.0 Tickwatcher 2.0

Ein weiterer Indikator um Empfehlungen für alle Währungspaare und Zeiträume anzuzeigen.

StepByStep StepByStep

Eine schrittweise Übergabe von historischen Daten für die manuelle Prüfung des Handels.