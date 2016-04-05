Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Triggerlines Shift Modified - Indikator für den MetaTrader 4
Indikator Triggerlines Shift Modified.
Parameter:
int Rperiod=20;
int RperiodShift=0;
int LSMA_Period=20;
int LSMA_PeriodShift=0;
Triggerlines Shift Modified
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8142
MVV_LinearRegression
Der Standard "Linear Regression Channel" und Unterstützung/Widerstand Niveaus.TrendCapture
Eine primitive Expert Advisor, die aus seinen eigenen Fehlern lernt.
Tickwatcher 2.0
Ein weiterer Indikator um Empfehlungen für alle Währungspaare und Zeiträume anzuzeigen.StepByStep
Eine schrittweise Übergabe von historischen Daten für die manuelle Prüfung des Handels.