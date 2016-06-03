無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Tickwatcher 2.0 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 853
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
各通貨ペア･各時間軸ごとに推奨値を表示するインジケータの一つです。
場所がちょっと足りません。
詳細はこちらをご覧ください。
パラメータ:
string ="pairs and timeframes";
string pairs ="EURUSD;EURJPY;GBPUSD;GBPJPY;USDCHF;USDCAD;USDJPY";
string timeFrames ="M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1;MN";
string ="levels";
double AdxLevel1 =20.00;
double AdxLevel2 =30.00;
string ="colors";
color ColorUp =ForestGreen;
color ColorNeutral =Gray;
color ColorDown =OrangeRed;
color ColorPrice =LimeGreen;
color ColorLabels =Gray;
string ="other";
bool ShowLegend =true;
Tickwatcher 2.0
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8141
Triggerlines Shift Modified
インディケータTriggerlines Shift Modified。MVV_LinearRegression
標準的な線形回帰チャネルとサポート/レジスタンスレベルを表示します。