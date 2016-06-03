コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Tickwatcher 2.0 - MetaTrader 4のためのインディケータ

各通貨ペア･各時間軸ごとに推奨値を表示するインジケータの一つです。

場所がちょっと足りません。

詳細はこちらをご覧ください。

パラメータ:

string ="pairs and timeframes";
string pairs ="EURUSD;EURJPY;GBPUSD;GBPJPY;USDCHF;USDCAD;USDJPY";
string timeFrames ="M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1;MN";
string ="levels";
double AdxLevel1 =20.00;
double AdxLevel2 =30.00;
string ="colors";
color ColorUp =ForestGreen;
color ColorNeutral =Gray;
color ColorDown =OrangeRed;
color ColorPrice =LimeGreen;
color ColorLabels =Gray;
string ="other";
bool ShowLegend =true;

Tickwatcher 2.0

