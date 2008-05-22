代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Triggerlines Shift Modified - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3712
等级:
(5)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 Triggerlines Shift Modified。

参量:

int Rperiod=20;
int RperiodShift=0;
int LSMA_Period=20;
int LSMA_PeriodShift=0;


Triggerlines Shift Modified

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8142

Otcfx_b-clock modified V3.2 Otcfx_b-clock modified V3.2

指标 Otcfx_b-clock modified V3.2。修改指标的另外一种样式。

BZ_TL_SkylineM BZ_TL_SkylineM

作者认为，用户可以使用该指标作为与其他所有指标的外部连接。

Digistoch-1 Digistoch-1

指标本身显示属性，并且以震荡为基础显示信号。

mt4mm mt4mm

对于风险因素和开单自动计算标准手份额。