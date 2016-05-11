CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Triggerlines Shift Modified - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
883
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Triggerlines Shift Modified.

Parâmetros:

int Rperiod=20;
int RperiodShift=0;
int LSMA_Period=20;
int LSMA_PeriodShift=0;


Triggerlines Shift Modified

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8142

Tickwatcher 2.0 Tickwatcher 2.0

Outro indicador que exibe as recomendações para cada par de moedas e período.

ZH_Functions_Tools_1 ZH_Functions_Tools_1

Um conjunto de ferramentas de função.

MVV_LinearRegression MVV_LinearRegression

O canal de regressão linear padrão com níveis de suporte/resistência.

StepByStep StepByStep

A passagem passo a passo dos dados históricos para testes manuais de negociação.