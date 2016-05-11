Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Triggerlines Shift Modified - indicador para MetaTrader 4
- 883
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Triggerlines Shift Modified.
Parâmetros:
int Rperiod=20;
int RperiodShift=0;
int LSMA_Period=20;
int LSMA_PeriodShift=0;
Triggerlines Shift Modified
Tickwatcher 2.0
Outro indicador que exibe as recomendações para cada par de moedas e período.ZH_Functions_Tools_1
Um conjunto de ferramentas de função.
MVV_LinearRegression
O canal de regressão linear padrão com níveis de suporte/resistência.StepByStep
A passagem passo a passo dos dados históricos para testes manuais de negociação.