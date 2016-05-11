Participe de nossa página de fãs
Tickwatcher 2.0 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 802
- Avaliação:
-
- Publicado:
Outro indicador que exibe as recomendações para cada par de moedas e período.
Eu não tenho lugar o suficiente na imagem.
Uma descrição mais detalhada é possível encontrar aqui.
Opções:
string ="pairs and timeframes";
string pairs ="EURUSD;EURJPY;GBPUSD;GBPJPY;USDCHF;USDCAD;USDJPY";
string timeFrames ="M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1;MN";
string ="levels";
double AdxLevel1 =20.00;
double AdxLevel2 =30.00;
string ="colors";
color ColorUp =ForestGreen;
color ColorNeutral =Gray;
color ColorDown =OrangeRed;
color ColorPrice =LimeGreen;
color ColorLabels =Gray;
string ="other";
bool ShowLegend =true;
Tickwatcher 2.0
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8141
