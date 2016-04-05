und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Tickwatcher 2.0 - Indikator für den MetaTrader 4
Ein weiterer Indikator um Empfehlungen für alle Währungspaare und Zeiträume anzuzeigen.
Ich habe zu wenig Plätze im Bild.
Eine detaillierte Beschreibung gibt es hier.
Optionen:
string ="pairs and timeframes";
string pairs ="EURUSD;EURJPY;GBPUSD;GBPJPY;USDCHF;USDCAD;USDJPY";
string timeFrames ="M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1;MN";
string ="levels";
double AdxLevel1 =20.00;
double AdxLevel2 =30.00;
string ="colors";
color ColorUp =ForestGreen;
color ColorNeutral =Gray;
color ColorDown =OrangeRed;
color ColorPrice =LimeGreen;
color ColorLabels =Gray;
string ="other";
bool ShowLegend =true;
Tickwatcher 2.0
