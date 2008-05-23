代码库部分
Tickwatcher 2.0 - MetaTrader 4脚本

另外一个指标显示每个货币对和时间周期。

我还有一个图像没有足够的地方上传。

更多详细信息点击查看

参量:

string ="pairs and timeframes";
string pairs ="EURUSD;EURJPY;GBPUSD;GBPJPY;USDCHF;USDCAD;USDJPY";
string timeFrames ="M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1;MN";
string ="levels";
double AdxLevel1 =20.00;
double AdxLevel2 =30.00;
string ="colors";
color ColorUp =ForestGreen;
color ColorNeutral =Gray;
color ColorDown =OrangeRed;
color ColorPrice =LimeGreen;
color ColorLabels =Gray;
string ="other";
bool ShowLegend =true;

Tickwatcher 2.0

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8141

