请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
另外一个指标显示每个货币对和时间周期。
我还有一个图像没有足够的地方上传。
更多详细信息点击查看
参量:
string ="pairs and timeframes";
string pairs ="EURUSD;EURJPY;GBPUSD;GBPJPY;USDCHF;USDCAD;USDJPY";
string timeFrames ="M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1;MN";
string ="levels";
double AdxLevel1 =20.00;
double AdxLevel2 =30.00;
string ="colors";
color ColorUp =ForestGreen;
color ColorNeutral =Gray;
color ColorDown =OrangeRed;
color ColorPrice =LimeGreen;
color ColorLabels =Gray;
string ="other";
bool ShowLegend =true;
Tickwatcher 2.0
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8141
Volatility.mq4
指标显示当前货币对的波动。在使用交易策略时，了解这种波动有助于交易。ADX & MA
我们需要两个指标: ADX和MA