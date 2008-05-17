CodeBaseРазделы
Tickwatcher 2.0 - индикатор для MetaTrader 4

5402
(3)
Еще один индикатор, показывающий рекомендации по каждой валютной паре и периоду.

У меня чуть-чуть не хватило места на рисунке.

Более подробное описание находится здесь.

Параметры:

string ="pairs and timeframes";
string pairs ="EURUSD;EURJPY;GBPUSD;GBPJPY;USDCHF;USDCAD;USDJPY";
string timeFrames ="M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1;MN";
string ="levels";
double AdxLevel1 =20.00;
double AdxLevel2 =30.00;
string ="colors";
color ColorUp =ForestGreen;
color ColorNeutral =Gray;
color ColorDown =OrangeRed;
color ColorPrice =LimeGreen;
color ColorLabels =Gray;
string ="other";
bool ShowLegend =true;

Tickwatcher 2.0

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8141

