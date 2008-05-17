Ставь лайки и следи за новостями
Tickwatcher 2.0 - индикатор для MetaTrader 4
- 5402
Еще один индикатор, показывающий рекомендации по каждой валютной паре и периоду.
У меня чуть-чуть не хватило места на рисунке.
Более подробное описание находится здесь.
Параметры:
string ="pairs and timeframes";
string pairs ="EURUSD;EURJPY;GBPUSD;GBPJPY;USDCHF;USDCAD;USDJPY";
string timeFrames ="M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1;MN";
string ="levels";
double AdxLevel1 =20.00;
double AdxLevel2 =30.00;
string ="colors";
color ColorUp =ForestGreen;
color ColorNeutral =Gray;
color ColorDown =OrangeRed;
color ColorPrice =LimeGreen;
color ColorLabels =Gray;
string ="other";
bool ShowLegend =true;
Tickwatcher 2.0
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8141
