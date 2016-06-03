無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Clear Exchange Transactions - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 691
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8132
1-2-3
http://www.tradejuice.com/forex/forex-1-2-3-methode-mm.htmというページで公開されている方法の実現です。方法の実現者は方法の制作者ではないので、正確性に対する責任は負いません。RelUpTrLen
現在に至るまで上昇トレンドと上昇する期間の総長さの割合を表示します。
Graphical Calculator
3つの線を移動するだけで、利益確定、ストップアウトとマージンを計算することができます。BHS system
ラウンドナンバーに基づいたシステムです。