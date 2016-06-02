コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Dolly_Trading Times _3 - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータDolly_Trading Times _3。稼働時間を表示します。


