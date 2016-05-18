フローティングピボットとこれに近いサポート/レジスタンスを表示するインジケータです。

DateTime型の変数を処理する関数を含むライブラリ

このライブラリは、ハードディスクのどこでも引用符をテキストファイルに書き込ませます。

インディケータCurrencyChartは、単一のウィンドウに幾つかの通貨の動きを表示させます。