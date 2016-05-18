無料でロボットをダウンロードする方法を見る
OsMACD - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータOsMACDは、インディケータMoving Average of Oscillator(OsMA) とMoving Average Convergence/Divergence (MACD) の組み合わせです。
こちらは2つバージョンをご紹介します。:
- OsMACD:
OsMACD
- また、OsMACD_M:
OsMACD_M
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7081
