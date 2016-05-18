コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

OsMACD - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータOsMACDは、インディケータMoving Average of Oscillator(OsMA) とMoving Average Convergence/Divergence (MACD) の組み合わせです。

こちらは2つバージョンをご紹介します。:

- OsMACD:

OsMACD

- また、OsMACD_M:



OsMACD_M

