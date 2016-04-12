私たちのファンページに参加してください
Money Flow Index, MFI - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 2539
マネーフローインデックス (英：Money Flow Index,MFI) は、株価に投入・株価から引き出された価格を表示します。
このインジケーターの解釈は、 Relative Strength Index に似ています。唯一の違いはMFIにとってはボリュームが重要だということです。
Money Flow Index, MFI
MFIを分析するとき、下記の点に注意しなくてはなりません。:
インジケーターと価格のダイバージェンス。価格が上がったにも関わらず、MFIが下がった場合（もしくはそれぞれ逆の場合）、価格が転換する可能性が非常に高いです。
80以上、20以下のマネーフローインデックスの値は、相場が天井か底にいる可能性を示唆しています。
計算:
MFIの計算にはいくつかの段階があります。まず、計算する期間の代表価格（TP）を決定します:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
次に、マネーフロー(MF)の量を計算します。 :
MF = TP * VOLUME
当日の代表価格が、前日の代表価格よりも大きい場合、マネーフローはプラスになります。当日の代表価格が、前日の代表価格よりも小さい場合、マネーフローはマイナスになります。
プラスマネーフロー (POSITIVE MONEY FLOW) は、計算期間のプラスのマネーフローの合計です。マイナスマネーフロー (NEGATIVE MONEY FLOW) は、計算期間のマイナスのマネーフローの合計です。
次に、プラスマネーフローをマイナスマネーフローで割って、マネー比率（MR）を算出します。 :
MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW
最後に、MFIをマネー比率を使って計算します。:
MFI = 100 - (100 / (1 + MR))
ここで:
- HIGH — 高値;
- LOW — 安値;
- CLOSE — 現在足の終値;
- VOLUME — 現在足のボリューム
インジケーターの詳細
マネーフローインデックスの詳細は、「Money Flow Index」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8025
