ポケットに対して
インディケータ

DinapoliTarget_Malay - MetaTrader 4のためのインディケータ

実際の制作者: fxfariz a.k.a warrior trader

インディケータDinapoliTarget_Malay。インディケータDinapoliTargetsの修正版です。


元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8029

