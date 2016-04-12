コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Nonlagdot - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1003
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
制作者: igorad

インディケータNonlagdot

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8026

