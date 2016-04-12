コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Inout - MetaTrader 4のためのインディケータ

908
(3)
inout.mq4 (3.75 KB) ビュー
実際の制作者: free84

インディケータInout


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8021

