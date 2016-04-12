私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Standard Deviation, StdDev - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 2836
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
標準偏差 (英：Standard Deviation,StdDev) は、相場のボラティリティを測ります。このインジケーターは移動平均線を中心として価格変化の規模を表示します。
Standard Deviation, StdDev
そのため、インジケーターの値が大きくなれば、相場のボラティリティも広がり、価格は移動平均を中心として揺れます。インジケーターの値が大きくない場合、相場のボラティリティも小さく、価格は移動平均線に近づきます。相場は、高活動状態と不活性状態の推移を表しています。 よって、インジケーターで容易に判断することができます。 :
値が低すぎる場合、つまり、相場が絶対的に不活性の場合、もうすぐ大きな変化が起こることを意味しています。 ;
値が高すぎる場合、もうすぐ相場が落ち着くことを表しています。
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
ここで:
- StdDev (i) — 現在足の標準偏差;
- SQRT — 平方根;
- AMOUNT(j = i - N, i) — j = i - N から iの二乗の合計;
- N — 平均化期間;
- ApPRICE (j) — j番目の足の適応価格;
- MA (ApPRICE (i), N, i) — 現在足のN移動平均線;
- ApPRICE (i) — 現在足の適応価格
インジケーターの詳細
標準偏差の詳細については、「Standard Deviation」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8022
インディケータInoutFiboPiv_v2
インディケータFiboPiv_v2
2005年の出版のフラクタル適応型移動平均（英：FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average）。長さは強制的に正数に変換します。奇数を次に行く偶数に変えます。Accelerator_4c_mtf.
インディケータAccelerator_4c_mtf