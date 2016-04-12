コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Standard Deviation, StdDev - MetaTrader 4のためのインディケータ

標準偏差 (英：Standard Deviation,StdDev) は、相場のボラティリティを測ります。このインジケーターは移動平均線を中心として価格変化の規模を表示します。

Standard Deviation, StdDev

そのため、インジケーターの値が大きくなれば、相場のボラティリティも広がり、価格は移動平均を中心として揺れます。インジケーターの値が大きくない場合、相場のボラティリティも小さく、価格は移動平均線に近づきます。相場は、高活動状態と不活性状態の推移を表しています。 よって、インジケーターで容易に判断することができます。 :

  • 値が低すぎる場合、つまり、相場が絶対的に不活性の場合、もうすぐ大きな変化が起こることを意味しています。 ;

  • 値が高すぎる場合、もうすぐ相場が落ち着くことを表しています。

計算:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

ここで:

  • StdDev (i) — 現在足の標準偏差;
  • SQRT — 平方根;
  • AMOUNT(j = i - N, i) — j = i - N から iの二乗の合計;
  • N — 平均化期間;
  • ApPRICE (j) — j番目の足の適応価格;
  • MA (ApPRICE (i), N, i) — 現在足のN移動平均線;
  • ApPRICE (i) — 現在足の適応価格


インジケーターの詳細

標準偏差の詳細については、「Standard Deviation」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。

