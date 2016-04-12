コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MBA - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
892
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
MBA.mq4 (3.01 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者: Jjk2

インディケータMBARSI・ストキャスティクス・MACD・モメンタムのシグナルを取引の為に使用します。詳細はフォーラムをご覧ください。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8002

МТС "MoneyRain" МТС "MoneyRain"

負け続いた後の勝ちの時にロットを増加するエキスパートアドバイザです。

Williams Percent Range, %R Williams Percent Range, %R

ウィリアムズ%Rとは、買われ過ぎ/売られ過ぎを測る動的なインジケーターです。

Labtrend1_v2 Labtrend1_v2

インディケータ Labtrend1_v2

TREND_alexcud v_2 TREND_alexcud v_2

インディケータTREND_alexcudをベースにしたエキスパートアドバイザです。