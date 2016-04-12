無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MBA - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 892
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: Jjk2
インディケータMBARSI・ストキャスティクス・MACD・モメンタムのシグナルを取引の為に使用します。詳細はフォーラムをご覧ください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8002
МТС "MoneyRain"
負け続いた後の勝ちの時にロットを増加するエキスパートアドバイザです。Williams Percent Range, %R
ウィリアムズ%Rとは、買われ過ぎ/売られ過ぎを測る動的なインジケーターです。
Labtrend1_v2
インディケータ Labtrend1_v2TREND_alexcud v_2
インディケータTREND_alexcudをベースにしたエキスパートアドバイザです。