MBA - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones: 998
998
Ranking: (7)
(7)
Publicado:
MBA.mq4
Autor: Jjk2

Indicador MBA. Usa las señales de los indicadores: MACD, Stochastic, RSI, Momentum. Puede ver la descripción en este foro.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8002

