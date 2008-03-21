Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MBA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6335
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Jjk2
Индикатор MBA. Использует сигналы индикаторов: MACD, Stochastic, RSI, Momentum. Смотрите описание на этом форуме.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8002
Labtrend1_v2
Индикатор Labtrend1_v2.TREND_alexcud v_2
Советник основан на индикаторе TREND_alexcud.
VLT_TRADER
Система основана на сжатии волатильностиSpecification
Пример использования графическиого объекта OBJ_LABEL для вывода табличной информации