Indicadores

MBA - indicador para MetaTrader 4

Autor: Jjk2

Indicador MBA. Utiliza sinais dos indicadores: MACD, Stochastic, RSI, Momentum. Veja a descrição no fórum.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8002

