MBA - indicador para MetaTrader 4
Publicado:
Autor: Jjk2
Indicador MBA. Utiliza sinais dos indicadores: MACD, Stochastic, RSI, Momentum. Veja a descrição no fórum.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8002
