Indikatoren

MBA - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
749
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
MBA.mq4 (3.01 KB) ansehen
MBA.mq4 (3.01 KB) ansehen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Autor: Jjk2

Indikator MBA. Verwendet die Signale der Indikatoren: MACD, Stochastic, RSI, Momentum. Schauen Sie sich die Beschreibung in diesem forum an.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8002

