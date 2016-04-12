私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
МТС "MoneyRain" - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 884
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
負け続いた後の勝ちの時にロットを増加するエキスパートアドバイザです。
これは、マーチンゲール法の種類の一つです。このEAは、ずっと負けつづけていることはその後の一連の勝ちにつながると仮定します。
EAの入力パラメータ：
* p - デマーク指標のための期間。3から100の間を1ずつ変化させます。
* tp - ポイントで表される利食い。10から100の間を1ずつ変化させます。
* sl - ポイントで表される損切り。10から100の間を1ずつ変化させます。
* lots - 最初の取引のロットサイズ、また全ての勝ちの後で出される注文のロットサイズ。最適化は行われません。
* mn - マジックナンバー。最適化は行われません。
* losseslimit - 負けの回数の制限。最適化は行われません。負けの回数が制限を達成する場合、このEAは新規注文の発注を停止し、メール通知を送信します。
* fastoptimize - 早い最適化。最適化は行われません。trueならば、組み込みの売買システムのために早い最適化が実行されます（マネーマネジメントを考慮せずに）。最適化が早い場合、最適化とバックテストの結果は違います。
このEAは、新しく形成されたバー、または始値で取引をします。全ティックを使って最適化を行う必要はありません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8001
ウィリアムズ%Rとは、買われ過ぎ/売られ過ぎを測る動的なインジケーターです。Universum 3.0
負けの時にロットを増加するエキスパートアドバイザです。
インディケータMBARSI・ストキャスティクス・MACD・モメンタムのシグナルを取引の為に使用します。Labtrend1_v2
インディケータ Labtrend1_v2