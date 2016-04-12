私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Williams Percent Range, %R - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 2527
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ウィリアムズ%Rとは、買われ過ぎ/売られ過ぎを測る動的なインジケーターです。 ウィリアムズ%Rは、 ストキャスティクスに似ています。唯一の違いは、%Rはマイナスの値を持ち、ストキャスティクスはスムージング処理されるということです。
インジケーターが80から100%のとき、売られ過ぎの状態を表します。0から20%のときは、買われ過ぎの状態を表します。インジケーターに負の表示をさせるためには、マイナスの設定値をあらかじめウィリアムズ%Rに入れなければなりません。（例：-30%）分析の際にはマイナスは無視してください。
すべての買われ過ぎ/売られ過ぎのインジケーターでは、株価が実際に方向を変えるまでトレードを待つのが最善です。例えば、買われ過ぎ/売られ過ぎのインジケーターが買われ過ぎの状態を示した場合、株価が下降するまで決済を待つのが賢明です。
Williams Percent Range, %R
ウィリアムズ%Rの興味深い現象として、価格の潜在的な要因から反転を探知する驚異的な能力があります。
インジケーターは多くの場合、株価が天井と転換を形成する何日か前に、天井を形成し下落します。同様に、ウィリアムズ%Rは通常、株価が転換する数日前に、谷を形成しその後上昇します。
計算:
%Rの計算は下記のとおりです。 ストキャスティクス の計算式とよく似ています。:
ここで:
- CLOSE (i) — 当日の終値;
- MAX (HIGH (i - n)) — n期間における最大値;
- MIN (LOW (i - n)) — n期間における最小値
インジケーターの詳細
Williams Percent Rangeの詳細は、「Williams Percent Range」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8000
負けの時にロットを増加するエキスパートアドバイザです。_Fibo_Pivot_multiVal
アジアセッション中心の多通貨対応のEAです。
負け続いた後の勝ちの時にロットを増加するエキスパートアドバイザです。MBA
インディケータMBARSI・ストキャスティクス・MACD・モメンタムのシグナルを取引の為に使用します。