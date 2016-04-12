コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Williams Percent Range, %R - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ウィリアムズ%Rとは、買われ過ぎ/売られ過ぎを測る動的なインジケーターです。 ウィリアムズ%Rは、 ストキャスティクスに似ています。唯一の違いは、%Rはマイナスの値を持ち、ストキャスティクスはスムージング処理されるということです。

インジケーターが80から100%のとき、売られ過ぎの状態を表します。0から20%のときは、買われ過ぎの状態を表します。インジケーターに負の表示をさせるためには、マイナスの設定値をあらかじめウィリアムズ%Rに入れなければなりません。（例：-30%）分析の際にはマイナスは無視してください。

すべての買われ過ぎ/売られ過ぎのインジケーターでは、株価が実際に方向を変えるまでトレードを待つのが最善です。例えば、買われ過ぎ/売られ過ぎのインジケーターが買われ過ぎの状態を示した場合、株価が下降するまで決済を待つのが賢明です。

Williams Percent Range, %R

ウィリアムズ%Rの興味深い現象として、価格の潜在的な要因から反転を探知する驚異的な能力があります。

インジケーターは多くの場合、株価が天井と転換を形成する何日か前に、天井を形成し下落します。同様に、ウィリアムズ%Rは通常、株価が転換する数日前に、谷を形成しその後上昇します。

計算:

%Rの計算は下記のとおりです。 ストキャスティクス の計算式とよく似ています。:

%R = -(MAX (HIGH (i - n)) - CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i - n)) - MIN (LOW (i - n))) * 100

ここで:

  • CLOSE (i) — 当日の終値;
  • MAX (HIGH (i - n)) — n期間における最大値;
  • MIN (LOW (i - n)) — n期間における最小値


インジケーターの詳細

Williams Percent Rangeの詳細は、「Williams Percent Range」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。

