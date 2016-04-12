市場簡素化指数（英：Market Facilitation Index, BW MFI）は、1ティック毎の価格の変化を表したインジケーターです。



インジケーターの値自体には意味はなく、インジケーターの値の変化に意味があります。



Market Facilitation Index, BW MFI

ビルウィリアムズ氏は、MFIとボリュームのやり取りを重視しています。



Market Facilitation Indexが増加して、ボリュームも増加した場合。 このことは下記を意味します。a) 相場に参加しているトレーダーの数が増加する。（ボリュームが増加する）; b) 新しく参加したトレーダーが足が推移した方向にポジションを取る。つまり、値動きが始まり、スピードが上がる。



Market Facilitation Index が下がり、ボリュームも下がった場合。このことは、 市場参加者がもう関心がなくなったことを意味します。



Market Facilitation Index が増加したにも関わらず、ボリュームが下がった場合、相場が参加者の取引量によって支えられていない、また、トレーダー（ブローカーやディーラー）が"底"と判断することによって価格が変化する可能性があります。

Market Facilitation Index が減少し、ボリュームが増加した場合、市場には売りと買いの大規模な取引量による、ブル側とベア側の戦いがあります。 しかし、その力が同じになるまで価格は著しく変化しません。 売り手と買い手のどちらかが次第に戦いに勝ちます。一般的に、バーのブレイクはその足がトレンドを継続させるかトレンドをなくすかを教えてくれます。 ビルウィリアムズ氏はそのようなバーを"おじぎ"と呼んでいます。

計算:



Market Facilitation Index の計算は、高値から安値を引いて、ボリュームで割ります。

BW MFI = RANGE*(HIGH - LOW) / VOLUME

ここで:



RANGE - 価格レンジを整数化する乗数;

HIGH — 高値;

LOW — 安値;

VOLUME — 現在足のボリューム

インジケーターの詳細

市場簡素化指数の詳細は、「Market Facilitation Index」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。