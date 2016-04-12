コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Volumes - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータVolumesは、サブウィンドウで取引ボリュームをヒストグラムとして表示し、異なる色でハイライトします。

Volumes

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7996

