Volumes - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータVolumesは、サブウィンドウで取引ボリュームをヒストグラムとして表示し、異なる色でハイライトします。
Visual Start
再描画されるインジケータのテスト方法です。例として出されるのが、FxmFishです。OzFx
100～800 pipsの利益を目的とした自動売買システム「OzFx」。
On Balance Volume, OBV
オンバランスボリューム (英：On Balance Volume,OBV) は、ボリュームと価格変化に関係した、運動量を測るインジケーターです。_Fibo_Pivot_multiVal
アジアセッション中心の多通貨対応のEAです。