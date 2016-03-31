無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZZ_CheckingFonts 0-0020 & ZZ_DeleteFonts 0-0010 - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 941
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ZZ_CheckingFonts 0-0020の後でオブジェクトを削除する為のZZ_DeleteFonts 0-0010とともにお使いください。
あらゆるフォントのデータをチャート上に表示させます。
自動的にフォントコンテンツを中央揃えにします。
===============
入力パラメータ:
NameFont = "Wingdings"; フォント名
SizeFonte = 25; フォントサイズ
DistFonte = 10; オブジェクトの間の距離
NumberFirstSymbol = 30; 下の制限
AmountSymbol = 255; 上の制限
ColorFont = Red; フォントの色
ColorNumber = Yellow; オブジェクトの番号の色
あらゆるフォントのデータをチャート上に表示させます。
自動的にフォントコンテンツを中央揃えにします。
===============
入力パラメータ:
NameFont = "Wingdings"; フォント名
SizeFonte = 25; フォントサイズ
DistFonte = 10; オブジェクトの間の距離
NumberFirstSymbol = 30; 下の制限
AmountSymbol = 255; 上の制限
ColorFont = Red; フォントの色
ColorNumber = Yellow; オブジェクトの番号の色
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7970
ZZ_All Quotings 0-0080
全ての通貨ペア、金属、指数、CFDなどのストリーをロードするために使用されるスクリプトです。また、ヒストリーにある「ホール」の管理を行います。Percentage Price Oscillator (PPO)
Percentage Price Oscillatorは、より正確に価格水準とオシレーターの値の間の発散を求めて表示します。より正確に極値計算します。
ZH_Functions_Tools_1
関数のセットです。Bollinger Squeeze_v9
インディケータBollinger Squeeze_v9