ポケットに対して
スクリプト

ZZ_CheckingFonts 0-0020 & ZZ_DeleteFonts 0-0010 - MetaTrader 4のためのスクリプト

ZZ_CheckingFonts 0-0020の後でオブジェクトを削除する為のZZ_DeleteFonts 0-0010とともにお使いください。
あらゆるフォントのデータをチャート上に表示させます。
自動的にフォントコンテンツを中央揃えにします。
===============
入力パラメータ:
 NameFont = "Wingdings";   フォント名
 SizeFonte = 25;                   フォントサイズ
 DistFonte = 10;                  オブジェクトの間の距離
 NumberFirstSymbol = 30;   下の制限
 AmountSymbol = 255;       上の制限
 ColorFont = Red;                フォントの色
 ColorNumber = Yellow;       オブジェクトの番号の色


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7970

