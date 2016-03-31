コードベースセクション
インディケータ

MAの詳細 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Sameer
ビュー:
877
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
チャート上に移動平均に関する詳細情報を表示します。


移動平均の種類、期間及び現在値などが表示されます。



