日足のピボットレベルを正確で有意義なチャートとして表示するインジケータです。



入力引数は2つしかありません。: LocalTimeZone — MT4内のサーバ時間 (例えば、ニューヨークならば、協定世界時±0から-5時間遅れた標準時) 。DestTimeZone — 取引セッションの時間帯 (たとえば東京は「UTC+9」)。