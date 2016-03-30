無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TZ-Pivot - MetaTrader 4のためのインディケータ
日足のピボットレベルを正確で有意義なチャートとして表示するインジケータです。
入力引数は2つしかありません。: LocalTimeZone — MT4内のサーバ時間 (例えば、ニューヨークならば、協定世界時±0から-5時間遅れた標準時) 。DestTimeZone — 取引セッションの時間帯 (たとえば東京は「UTC+9」)。
TZ Pivot
