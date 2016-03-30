コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MTF BB-Squeeze - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
2590
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
制作者: FX Sniper、Keris2112

インディケータBB-Squeezeの修正版です。インディケータBB-Squeezeとともにだけ機能します。詳細はフォーラムをご覧ください。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7916

