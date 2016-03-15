TREND_alexcud Ver. 2更新には、オプションとしてより短い時間軸でインジケータを使用する可能性を追加しました。この強みは、誰でも自分で時間軸によってインディケータを設定できることに存します。ただ、適当な入力引数の行に必要な分の数を指定します。初期設定は、以下のとおり行います。TF1 = 15 (15分)TF2 = 60 (1時間)TF3 = 240 (4時間)次の値が指定可能です。1 - 1分5 - 5分15 - 15分30 - 30分60 - 1時間240 - 4時間1440 - 1日10080 - 1週間43200 - 1 っ月間

















取引結果：







