TREND_alexcud - MetaTrader 4のためのインディケータ

TREND_alexcud Ver. 2更新には、オプションとしてより短い時間軸でインジケータを使用する可能性を追加しました。
この強みは、誰でも自分で時間軸によってインディケータを設定できることに存します。ただ、適当な入力引数の行に必要な分の数を指定します。

初期設定は、以下のとおり行います。
TF1 = 15 (15分)
TF2 = 60 (1時間)
TF3 = 240 (4時間)

次の値が指定可能です。

1 - 1分
5 - 5分
15 - 15分
30 - 30分
60 - 1時間
240 - 4時間
1440 - 1日
10080 - 1週間
43200 - 1 っ月間








取引結果：




MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7608

