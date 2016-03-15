無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TREND_alexcud - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1185
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
TREND_alexcud Ver. 2更新には、オプションとしてより短い時間軸でインジケータを使用する可能性を追加しました。
この強みは、誰でも自分で時間軸によってインディケータを設定できることに存します。ただ、適当な入力引数の行に必要な分の数を指定します。
初期設定は、以下のとおり行います。
TF1 = 15 (15分)
TF2 = 60 (1時間)
TF3 = 240 (4時間)
次の値が指定可能です。
1 - 1分
5 - 5分
15 - 15分
30 - 30分
60 - 1時間
240 - 4時間
1440 - 1日
10080 - 1週間
43200 - 1 っ月間
取引結果：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7608
