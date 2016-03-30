インディケータ Filter over WPR。ストハスティックスをベースにしています。

インディケータ FFS CrossTiming。全ての通貨ペアのクロスのトレンドを表示します。詳細はソースコードをご覧ください。

この自動売買システムは、ユーロドル1時間足で取引する為に使用されます。最高の結果です。