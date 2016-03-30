コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FFS_CrossTiming - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Forex-TSD

インディケータ FFS CrossTiming。全ての通貨ペアのクロスのトレンドを表示します。詳細はソースコードをご覧ください。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7910

