私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
他の人にそれを評価してもらいます
FFS_CrossTiming - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 807
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Forex-TSD
インディケータ FFS CrossTiming。全ての通貨ペアのクロスのトレンドを表示します。詳細はソースコードをご覧ください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7910
