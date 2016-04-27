私たちのファンページに参加してください
ボリンジャーバンド ® (BB) - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 2491
詳細:
ボリンジャーバンド ® (BB) は エンベロープに似たインジケーターです。唯一の違いは、エンベロープのバンドは移動平均線からの固定幅（％）で形成されるのに対し、ボリンジャーバンドは移動平均線からの標準偏差で形成される点です。標準偏差はボラティリティを測ります。したがって、ボリンジャーバンドは相場の状態によって自分自身を調整します。相場の動きが大きいときバンドは広がり、相場の動きが小さいときバンドは縮みます。
ボリンジャーバンドは一般的に価格チャートに描写されますが、インジケーターチャートにも描写させることができます。エンベロープと全く同様に、ボリンジャーバンドの考え方は、価格がバンドの上と下の間で推移しやすいという事実に基づいています。ボリンジャーバンドの特徴は、ボラティリティによってバンド幅が変化するということです。価格が激しく変化しているとき（ボラティリティが大きいとき）、価格が動く可能性がある領域までその幅を広げます。相場が落ち着いているとき、ボラティリティが小さいときは、価格が変位する範囲でバンド幅を収縮させます。
次の特徴はボリンジャーバンド特有のものです。:
- 突発的な価格変化は、ボラティリティーが収縮してバンドが収縮した後に起こる傾向があります。;
- 価格が上のバンドを抜けた場合、トレンドが継続することが予想されます。;
- もしバンドの外側の山と谷が内側の山と谷に従ったら、トレンドの転換が起こる可能性があります。;
- バンドラインのどれかから始まったレートは、一般的に反対側に達します。直前のデータは価格の方向性を予想するのに役立ちます。
計算:
ボリンジャーバンドは3つの線で形成されます。中心線(ML) は一般的な移動平均線です。
ML = SUM [CLOSE, N]/N
上ライン (TL) は、特定の値を掛けた標準偏差(D)を中心線に足したものです。
TL = ML + (D*StdDev)
下ライン (BL) は、同じ値をかけた標準偏差を下側にシフトしたものです。
BL = ML — (D*StdDev)
ここで:
- N — 計算に利用する期間;
- SMA — 単純移動平均;
- StdDev — 標準偏差;
StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE — SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)
中心線には、20日単純移動平均 が、上ラインと下ラインには２つの標準偏差が推奨されます。また、10期間よりも短い移動平均線はあまり効果がありません。
インジケーターの詳細:
ボリンジャーバンドの詳細は、「Bollinger Bands® (BB)」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。
