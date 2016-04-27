私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
相対強度指数 (RSI) - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1199
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
相対強度指数（英：Relative Strength Index,RSI）は、0から100まで変化する価格追従型のオシレーターです。
ワイルダー氏はRSIを利用する場合、14日を推奨していましたが、その後、9日と25日RSIが一般的になりました。
RSIを分析する一般的な方法は、価格が新しい高値をつけたにも関わらず、RSIが前の高値よりも下がったときのダイバージェンスを見ることです。このダイバージェンスは転換の兆候でもあります。RSIが下に転換して直近の底よりも下がったとき、"failure swing"を完了したと言われます。failure swing は、転換がもう少しで起こる兆候と考えられています。
チャート分析にRSIを使う方法:
天井と底.
RSIは、一般的に70以上を天井、30以下を底として考えます。RSIは、価格チャートをベースに、一般的にこのように天井と底を形成します。;
チャートの波形.
RSIはしばしば、価格チャートには見えないようなヘッドアンドショルダーや三角形のような特定のチャートパターンを形成します。;
Failure swing (サポート/レジスタンスのブレイク).
これはRSIがひとつ前の高値（天井）を超える場合、もしくは、ひとつ前の安値（底）を超える場合です。;
サポート/レジスタンス.
RSIは時としてサポート/レジスタンスを価格そのものよりもはっきりと表します。;
ダイバージェンス.
上記でも説明したように、価格が高値（安値）をつけたにも関わらず、RSIが高値（安値）を更新しなかった場合、ダイバージェンスが起こります。価格は一般的に、RSIの方向に動きます。
計算:
RSI = 100-(100/(1+U/D))
ここで:
- U — 価格変化のプラスの平均値;
- D — 価格変化のマイナスの平均値
相対強度指数の詳細は、「Relative Strength Index」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7898
パラボリックSARは、トレンド相場を分析するために開発されたインジケーターです。Momentum
モメンタムは、特定の期間における価格の変化を測ります。
Closeは、リストの1番目の注文を決済するスクリプトです。Delete pending order
Delete pending orderは、リストの1番目の指値注文に関するデータを出力し、これを決済するスクリプトです。