相対強度指数（英：Relative Strength Index,RSI）は、0から100まで変化する価格追従型のオシレーターです。

ワイルダー氏はRSIを利用する場合、14日を推奨していましたが、その後、9日と25日RSIが一般的になりました。

RSIを分析する一般的な方法は、価格が新しい高値をつけたにも関わらず、RSIが前の高値よりも下がったときのダイバージェンスを見ることです。このダイバージェンスは転換の兆候でもあります。RSIが下に転換して直近の底よりも下がったとき、"failure swing"を完了したと言われます。failure swing は、転換がもう少しで起こる兆候と考えられています。

チャート分析にRSIを使う方法:



天井と底.

RSIは、一般的に70以上を天井、30以下を底として考えます。RSIは、価格チャートをベースに、一般的にこのように天井と底を形成します。;



チャートの波形.

RSIはしばしば、価格チャートには見えないようなヘッドアンドショルダーや三角形のような特定のチャートパターンを形成します。;



Failure swing (サポート/レジスタンスのブレイク).

これはRSIがひとつ前の高値（天井）を超える場合、もしくは、ひとつ前の安値（底）を超える場合です。;



サポート/レジスタンス.

RSIは時としてサポート/レジスタンスを価格そのものよりもはっきりと表します。;



ダイバージェンス.

上記でも説明したように、価格が高値（安値）をつけたにも関わらず、RSIが高値（安値）を更新しなかった場合、ダイバージェンスが起こります。価格は一般的に、RSIの方向に動きます。



計算:

RSI = 100-(100/(1+U/D))



ここで:

U — 価格変化のプラスの平均値;

D — 価格変化のマイナスの平均値





相対強度指数の詳細は、「Relative Strength Index」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。