エキスパートアドバイザ 2_Otkat_Sys_v1.1。このEAは、金曜日から土曜日に変わる午前0時にトレンド転換を狙ってトレードします。

ユーロドルの1分足でよく機能する簡単なEAです。

3つの時間軸を使ってトレンドを判断します。