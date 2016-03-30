コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

MACDCCI - MetaTrader 4のためのエキスパート

Hazem
ビュー:
1017
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
とってもシンプルです。取引の為にCCIとMACDのアルゴリズムを使用します。長期トレードでも損失を出しません。修正提案があれば、喜んで検討します。

Hazem.

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7867

