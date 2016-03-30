無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MACDCCI - MetaTrader 4のためのエキスパート
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
とってもシンプルです。取引の為にCCIとMACDのアルゴリズムを使用します。長期トレードでも損失を出しません。修正提案があれば、喜んで検討します。
Hazem.
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7867
