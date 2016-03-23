このインディケータは、指定された期間内の値動きの平均振幅を表示します。



指定された期間内の値動きの平均振幅





表示される値:



ローソク足の長さ (High - Low) - 赤い線

(High - Low) - 赤い線 ローソク足の「実体」 (ブルのローソク足なら = Close - Open) - 緑色の線

(ブルのローソク足なら = Close - Open) - 緑色の線 「ひげ」の合計 (ブルのローソク足なら = (High - Close) + (Open - Low) ) - 青い線

(ブルのローソク足なら = (High - Close) + (Open - Low) ) - 青い線 ｢上ひげ｣ (ブルのローソク足なら = High - Close ) - 青い破線

(ブルのローソク足なら = High - Close ) - 青い破線 ｢下ひげ｣ (ブルのローソク足なら = Open - Low ) - 青い破線

省資源を目的として、最後のDrawBarsのバーだけが表示されます。