ポケットに対して
インディケータ

指定された期間内の値動きの平均振幅 - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、指定された期間内の値動きの平均振幅を表示します。

指定された期間内の値動きの平均振幅

表示される値:

  • ローソク足の長さ (High - Low) - 赤い線
  • ローソク足の「実体」 (ブルのローソク足なら = Close - Open) - 緑色の線
  • 「ひげ」の合計 (ブルのローソク足なら = (High - Close) + (Open - Low) ) - 青い線
  • ｢上ひげ｣ (ブルのローソク足なら = High - Close ) - 青い破線
  • ｢下ひげ｣ (ブルのローソク足なら = Open - Low ) - 青い破線

省資源を目的として、最後のDrawBarsのバーだけが表示されます。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7734

ヒストリーにおける値動きの平均振幅 ヒストリーにおける値動きの平均振幅

このインディケータは、値動きの平均振幅を表示します。

