ヒストリーにおける値動きの平均振幅 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 945
このインディケータは、値動きの平均振幅を表示します。
ヒストリーにおける値動きの平均振幅
表示される値:
- ローソク足の長さ (High - Low) - 赤い線
- ローソク足の「実体」 (ブルのローソク足なら = Close - Open) - 緑色の線
- 「ひげ」の合計 (ブルのローソク足なら = (High - Close) + (Open - Low) ) - 青い線
- ｢上ひげ｣ (ブルのローソク足なら = High - Close ) - 青い破線
- ｢下ひげ｣ (ブルのローソク足なら = Open - Low ) - 青い破線
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7733
3_Level_ZZ_Semafor
チャート上に短期・中期・長期時間軸のためのシグナルポイントを描画します。Advanced Getみたいなものですけど、波の番号はありません。Currency
きっとお役に立つと思います。インディケータCurrencyは、次の情報を印刷するとともに、ファイルに出力します。
指定された期間内の値動きの平均振幅
このインディケータは、指定された期間内の値動きの平均振幅を表示します。値動きの振幅に関する統計
値動きの振幅に関する統計がテキストファイルとして出力されます。早くて簡単です。