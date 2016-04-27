コードベースセクション
Waddah Attar ADXxBollinger Indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ahmad Waddah Attar | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1355
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
とっても簡単で使いやすいインディケータです。

 

インディケータAdvanced_ADXとボリンジャーバンドの幅をベースにしています。

 

ADXの超強い売買シグナルを表示するためです。

ADXとボリンジャーバンドの期間が変更可能です。

 

 

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7254

