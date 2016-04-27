無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Waddah Attar ADXxBollinger Indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1355
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
とっても簡単で使いやすいインディケータです。
インディケータAdvanced_ADXとボリンジャーバンドの幅をベースにしています。
ADXの超強い売買シグナルを表示するためです。
ADXとボリンジャーバンドの期間が変更可能です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7254
Waddah Attar Buy Sell Vol
買い取引のボリュームと売り取引のボリュームを分けています。そのようなものは見たことがないでしょう。Waddah Attar Strong Level
このインディケータは、価格レベルを表示します。これは、バックテストとともに月足･週足･日足･4時間足のレベルを描画します（true または false に設定する）。
FX5_NeelyElliotWave
このインディケータは、チャート上にニーリー単波動のレベルを表示します。e-TurboFx
一連の3つの下降バー？さよならベア!