Waddah Attar Strong Level - MetaTrader 4のためのインディケータ

これは、バックテストとともに月足･週足･日足･4時間足のレベルを描画します（true または false に設定する）。

お好みでレベル表示を有効または無効に設定可能です。

元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7221

