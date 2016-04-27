無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Waddah Attar Strong Level - MetaTrader 4のためのインディケータ
これは、バックテストとともに月足･週足･日足･4時間足のレベルを描画します（true または false に設定する）。
お好みでレベル表示を有効または無効に設定可能です。
