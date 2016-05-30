CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Waddah Attar ADXxBollinger Indicator - indicador para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1538
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Ele é um indicador muito forte e fácil de usar.

 

Ele usa o sinal Advanced_ADX e a largura das bandas de Bollinger

 

para exibir um sinal ADX muto forte.

Você pode alterar os períodos ADX e Bollinger.

 

 

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7254

Waddah Attar Buy Sell Vol Waddah Attar Buy Sell Vol

O indicador divide o volume Buy e Sell. Você nunca viu nada semelhante a este indicador.

Waddah Attar Strong Level Waddah Attar Strong Level

Indicador de níveis. Ele desenha o nível (mensal, diário, de 4-horas) ou um intervalo com back-teste (para isto é definido true ou false).

FX5_NeelyElliotWave FX5_NeelyElliotWave

O indicador desenha diferentes níveis mono-onda de Neely no gráfico.

e-TurboFx e-TurboFx

Você vê três barras urso sucessivas crescendo? Ursos, adeus!