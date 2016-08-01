CodeBaseKategorien
Waddah Attar ADXxBollinger Indicator - Indikator für den MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar
Ein sehr starker und benutzerfreundlicher Indikator.

 

Er verwendet das Advanced_ADX-Signal und die Bollinger-Bandbreite,

 

um Ihnen ein sehr starken ADX-Signal zu zeigen.

Sie können die ADX- und Bollinger-Perioden verändern.

 

 

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7254

Waddah Attar Buy Sell Vol Waddah Attar Buy Sell Vol

Der Indikator trennt die Buy- und Sell-Volumina voneinander. Sie haben noch nie so einen Indikatoren gesehen.

Waddah Attar Strong Level Waddah Attar Strong Level

Ein Indikator für Ebenen. Er zeichnet eine Month-, Week-, Day-, H4-Ebene oder -Bereich mit einem Back-Test (richtig oder falsch).

FX5_NeelyElliotWave FX5_NeelyElliotWave

Der Indikator zeichnet die unterschiedlichen Ebenen von Neely-Monowellen in der Grafik.

e-TurboFx e-TurboFx

Sehen Sie drei sequentiell wachsende Bärenstäbe? Auf Wiedersehen, Bären!