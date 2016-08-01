Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Waddah Attar ADXxBollinger Indicator - Indikator für den MetaTrader 4
Ein sehr starker und benutzerfreundlicher Indikator.
Er verwendet das Advanced_ADX-Signal und die Bollinger-Bandbreite,
um Ihnen ein sehr starken ADX-Signal zu zeigen.
Sie können die ADX- und Bollinger-Perioden verändern.
